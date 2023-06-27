Pakistan'da askeri mahkemelerde yargılanan sivillerin sayısı 102'ye yükseldi

Pakistan ordusu, 9 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, silahlı kuvvetlere ait kurumlara saldırdığı iddiasıyla askeri mahkemelerde yargılanan sivillerin sayısının 102 olduğunu açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Şerif, Ravalpindi'de yaptığı basın toplantısında, 9 Mayıs'ta yaşanan hadiselerle ilgili ordunun kendi içinde yürüttüğü soruşturmalarla ilgili bilgi verdi.

Şerif, orduya ait kurumlara yönelik saldırılarda güvenlik zaafında bulundukları gerekçesiyle biri korgeneral düzeyinde 3 üst düzey subayın ihraç edildiğini belirterek, 3'ü korgeneral, 7'si tugay komutanı 15 subay hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını kaydetti.

Emekli generallerin akrabalarının 9 Mayıs'taki olaylarla ilgili olarak gözaltına alındığını belirten Şerif, silahlı kuvvetlere ait kurumlara saldırdığı iddiasıyla askeri mahkemelerde yargılanan sivillerin sayısının 102 olduğunu açıkladı.

Şerif, 9 Mayıs'taki hadiselerin aylar öncesinden planlandığını iddia ederek, halkın çirkin bir anlatıyla manipüle edildiğini savundu.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.