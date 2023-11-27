Pakistan'da askeri konvoya saldırı: 2 sivil öldü, 7 sivil ve 3 asker yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ve 3 asker yaralandı. Saldırganın örgüte üye olduğu ve Afganistan uyruklu olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoya yönelik intihar saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ve 3 asker yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bannu bölgesinde motosikletli kişinin, güvenlik güçlerine ait bir konvoya saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivil ve 3 askerin yaralandığı aktarıldı.

Saldırganın, "Hafız Gül Bahadır" isimli örgüte üye olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişinin "Afganistan" uyruklu olduğu kaydedildi.

Hayber Pahtunhva'ya bağlı Güney Veziristan'da güvenlik güçleri 8 militanı etkisiz hale getirmişti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.