Pakistan'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSLAMABAD, 25 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin liman kenti Karaçi'de bir alışveriş merkezinde Cumartesi günü çıkan yangında en az sekiz kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sind hükümet sözcüsü Murtaza Wahab, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çok katlı binada mahsur kalan 15 ila 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Wahab, yangını kontrol altına almak için yardımcı itfaiye araçları, duman tutucular ve bir kepçenin de operasyona katıldığını sözlerine ekledi.

Binanın ikinci katında başlayan yangının diğer katlara yayıldığını kaydeden bölge polis yetkilileri, yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.

Olayın ardından bölgeye ulaşan polis ve kurtarma ekipleri, yaralıları yakınlardaki hastanelere sevk ederken, en az altı yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.