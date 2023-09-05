Pakistan Cumhurbaşkanı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanına Nişan Verdi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu'na Pakistan İmtiyaz Nişanı takdim etti. Tören, Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesindeki katkılarından dolayı düzenlendi.

- Pakistan'dan Türk komutana yüksek askeri ödül

İSLAMABAD - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu'na Pakistan İmtiyaz Nişanı verdi.

Pakistan'da Türk komutana askeri nişan takdim edildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu'na Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesindeki katkılarından dolayı en yüksek askeri ödül olan Pakistan İmtiyaz Nişanı takdim edildi. İki ülkenin ulusal marşları ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin okunmasıyla başlayan törene, Türk ve Pakistan donanmasının üst düzey subayları ile Türkiye Büyükelçiliği'nden yetkililer ve Pakistan cumhurbaşkanlığının üst düzey yetkilileri katıldı.