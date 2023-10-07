Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Filistin ve İsrail arasında tırmanan şiddetten endişe duyduğunu belirterek, taraflara daha fazla kan dökülmemesi ve can kaybı yaşanmaması için itidal çağrısında bulundu. Alvi, uluslararası toplumu çatışmayı önlemek için aktif rol almaya ve barışçıl çözüm için çalışmaya çağırdı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Filistin ve İsrail Arasında İtidal Çağrısı Yaptı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Filistin ve İsrail arasında tırmanan şiddetten son derece rahatsız olduğuna işaret ederek, daha fazla kan dökülmemesi ve can kaybı yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail çatışmasının daha fazla kişinin acılarını artıracağını ve bu sebeple bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Alvi, "Uluslararası toplumu, her iki tarafın da çatışmayı daha fazla tırmandırmasını önlemek için aktif rol oynamaya ve anlaşmazlığın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak gecikmiş barışçıl çözümü için çalışmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin ve İsrail arasında tırmanan şiddetten son derece rahatsız olduğunu anlatan Alvi, daha fazla kan dökülmemesi ve can kaybı yaşanmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

Parti liderlerinden Filistin'e destek

Tutuklu eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han'ın, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Han'ın Filistin davasının savunucusu olduğu ve olmaya da devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun daha fazla can kaybını önlemek için bu tırmanışı durdurmak üzere müdahale etmesi gerektiği belirtilerek, Han'ın, işgalin, baskının ve barışın el ele gidemeyeceğine yönelik duruşunu daima sürdürdüğüne işaret edildi.

Son olarak açıklamada Han'ın, yaşanan olayların BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uyumlu barışçıl çözümüne ihtiyaç olduğunu hatırlattığı kaydedildi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e karşı Filistin'in yanında olduğunu" duyurdu.

Hak, Filistin halkının uzun zamandır özgürlükleri için mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Filistinlilerin direnişini selamlıyoruz." ifadesine yer verdi.