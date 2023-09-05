Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na Devlet Nişanı Verdi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na devlet nişanı olan 'İmtiyaz Nişanı'nı takdim etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na "İmtiyaz Nişanı" olarak da bilinen devlet nişanı verdi.

???????Alvi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki devlet başkanlığı konutunda, Tatlıoğlu'na Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği katkıdan dolayı devlet nişanı tevdi etti.

"İmtiyaz Nişanı" olarak adlandırılan nişan, Pakistan'ın devlet başkanları dışındaki kişilere verdiği en yüksek nişan olarak biliniyor.