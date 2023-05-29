Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Alvi, Türkiye ile ilişkilerin liderliği altında gelişmeye devam edeceğini belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti, halkın kendisine duyduğu güveni yansıtıyor. Türkiye, asırlardır yakın bir dost ve kardeşlik ilişkisi içinde olduğumuz bir ülkedir." ifadelerine yer verdi.

Alvi, Pakistan ile Türkiye'nin her zaman birbirinin yanında olduğunu belirterek, "İlişkilerimizin sizin liderliğinizde gelişmeye devam edeceğinden eminim. Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarına giren tüm alanlarda işbirliğini daha da genişletmek ve yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz." görüşünü paylaştı.