Pakistan Büyükelçisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sevinçlerini paylaşıyoruz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun Türk milletinin ilerleme konusundaki kararlılığının kanıtı olduğunu belirtti. Cüneyd, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, her zaman birbirlerine yardım ettiklerini söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Kendi mutluluğumuzu paylaşıyormuşçasına kardeşlerimizin sevinçlerini, mutluluklarını paylaşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılının, Türk milletinin, önderliği altında daima ilerleme konusundaki kararlılığının kanıtı olduğunu belirten Cüneyd, bu süreç içerisinde gösterilen ilerlemeye dikkati çekti.

Cüneyd, Türkiye ve Pakistan ilişkilerine ilişkin, "Tek kelimeyle ifade ettiğimiz gibi, tek millet iki devletiz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce de iki ülkenin etnik, kültürel, tarihi, dini gibi ortak bağlara sahip olduğunu söyleyen Cüneyd, ülkeler arasındaki ilişkinin Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında daha da geliştiğine değindi.

Büyükelçi Cüneyd, Pakistan ve Türkiye'nin deprem, sel gibi doğal afetlerde her zaman birbirlerine yardım ettiğini vurgulayarak, "Eminim, yeni nesiller de bizim gibi birbirine sevgi beslemeyi sürdürecek." dedi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlayan Cüneyd, "Kendi mutluluğumuzu paylaşıyormuşçasına kardeşlerimizin sevinçlerini, mutluluklarını paylaşıyoruz." diye konuştu.