Pakistan Büyükelçisi: Pakistan-Türkiye kardeşliği kalpten kalbe bir ilişkidir

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Pakistan'ın bağımsızlığının 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada, Pakistan-Türkiye kardeşliğinin benzersiz olduğunu ve her zaman birbirlerinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir'deki vahşetin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

PAKİSTAN Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Benzeri olmayan Pakistan- Türkiye kardeşliği, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan, kalpten kalbe bir ilişkidir. İki ülke, her zaman birbirinin yanında oldu ve olmaya da devam edecek" dedi.

Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Pakistan Büyükelçiliği'nde kutlama töreni düzenlendi. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ev sahipliğindeki törene, yabancı misyon şefleri, askeri temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Pakistanlı çocuklardan oluşan koro, davetlilere yerel şarkılar söyledi. Büyükelçi Cüneyd, Pakistan'ın 76 yılda çok yol kat ettiğini belirterek, "Şu anda Pakistan'ı oluşturan bölge, ne yazık ki kasıtlı bir marjinalleştirme politikası nedeniyle sanayileşme ve okuryazarlık açısından Güney Asya'nın diğer bölgelerinin oldukça gerisinde kaldı. Gelişmekte olan Pakistan devleti; acil barınak, geçim ve desteğe ihtiyaç duyan milyonlarca mültecinin akın etmesiyle 1947'de daha da şiddetlenen çok sayıda yapısal ve tarihsel zorlukla karşı karşıya kaldı. Devlet yapısı ve kurumları ile idari kaynaklar hiç yoktu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen halkımızın kararlılığı bozulmadı. Bugün Pakistan, 240 milyondan fazla nüfusuyla gelişen bir ülkedir ve uluslararası toplumun önemli bir üyesidir" diye konuştu.

'CAMMU VE KEŞMİR'DEKİ VAHŞET SONA ERMELİDİR'

Sömürgecilik mirasının bugünün dünyasında yeri olmadığına işaret eden Cüneyd, "Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir'deki vahşet derhal sona ermelidir" dedi.

Türkiye- Pakistan ilişkilerine de değinen Cüneyd, "Benzeri olmayan Pakistan- Türkiye kardeşliği, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan, kalpten kalbe bir ilişkidir. İki ülke her zaman birbirinin yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Bu vesileyle Boğaz köprülerini bugün Pakistan bayrağının renklerinde aydınlatan Türkiye hükümetine yürekten teşekkür ediyoruz. Tüm bu jestler, sürekli güçlenen ilişkimizin bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.