Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'den Hindistan Açıklamaları: 'Cammu ve Keşmir Sorunu Çözülmedikçe Çatışmalar Sürecek'

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesiyle Hindistan arasındaki gerilime ilişkin, "Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Savaştaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Hindistan'a karşı mücadele eden silahlı kuvvetler ve Pakistan halkını onurlandırmak amacıyla 'Youm-e-Tashakur' (Şükran Günü) etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keşmir'de bugüne kadar hiçbir şey çözülmediğini vurgulayarak, "Onlarca yıldır işler sadece kötüye gitti. Masum insanlar öldürüldü ve ihlaller tekrar tekrar yaşandı. Biz barışçıl bir çözüm istedik. Ama karşı taraf saldırgan söylemlere başvurdu. Noor Khan Üssü gibi askeri tesislere saldırıldı. Neyse ki ciddi bir zarar olmadı. Ama biz nasıl bir mesaj veriyoruz? Biz Müslümanlar rahatsız olabiliriz ama zayıf değiliz. Sınır aşıldığında karşılık veririz. Meydan okuma yeterlidir. Onlara açıkça söyledik: Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Buradaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir. Sınırın ötesinde savaş söylemleri hiç durmuyor. Medya histerik hale geldi. Hint televizyonlarını izledim. Hindistan donanmasının Lahor'u işgal ettiğini iddia ettiler. Karaçi'nin yok edildiğini, nükleer tesislerin vurulduğunu, radyasyon testlerinin yapıldığını söylediler. Tam bir saçmalık" dedi.

'TÜRKİYE GİBİ YANIMIZDA DURAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Büyükelçi Cüneyd, "Bu ikili bir sorun değil. Bu, BM meselesidir ve küresel etkileri vardır. Bunu reddeden herkes, aşırı milliyetçi RSS ideolojisiyle aynı çizgide yer alır. Pakistan'ın nihai başarısına ulaşmasını umuyoruz. Barışa kapımız açık. Kardeşlerimize ve özellikle Türkiye gibi yanımızda duran ülkelere teşekkür ediyoruz. Türkiye zor zamanlar geçirdiğinde biz yanlarında olduk. Biz zor zamanlar yaşadığımızda, onlar bizim yanımızda durdu. Bu gerçek bir kardeşliktir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,