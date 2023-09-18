Pakistan Başbakanı, Taliban geçici hükümetiyle ilişkileri güçlendirmek istiyor

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a yazdığı mektupta, İslamabad ve Kabil'in ortak hedefler için birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Kakar, Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin din, kültür ve tarihe dayalı olduğuna dikkati çekerek, bölgesel ticaretin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a yazdığı mektupta, İslamabad ve Kabil'in ortak hedefler için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

The News gazetesindeki habere göre, Başbakan Kakar, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı??????? Ahund'a yazdığı mektubunda, ülkesinin komşusu Afganistan ile kardeşçe ilişkilere sahip olduğuna işaret etti.

Kakar, Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin din, kültür ve tarihe dayalı olduğuna dikkati çekerek, İslamabad ve Kabil'in ortak hedefler için birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

İslamabad'ın, Kabil ile ikili, siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmeye kararlı olduğuna vurgu yapan Kakar, bölgesel ticaretin artırılmasının Pakistan ve Afganistan halkının refahı için önemli olduğunu kaydetti.

Kakar'ın mektubu, son haftalarda sınırda yaşanan çatışmalarla iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından geldi.

Pakistan, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı. İki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından sınır kapısı, 15 Eylül'de tekrar açılmıştı.