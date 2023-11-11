Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi dolayısıyla görüştü. İki lider, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığına karşı uluslararası işbirliği ve insani yardımların önemine vurgu yaptı.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kakar, burada Bin Selman ile görüştü.

Görüşmede iki lider, İsrail'in kuşatma altındaki masum Filistin halkına yönelik vahşi ve ayrım gözetmeden uyguladığı saldırganlığa karşı acil uluslararası işbirliğine olan ihtiyaca vurgu yaparak, insani yardımların ve tıbbi desteğin ulaştırılması için Gazze'ye uygulanan kuşatmanın derhal kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

İsrail'in hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları ve apartmanları bombalamasına tepki gösteren Kakar, 10 binin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kakar ile Selman ayrıca ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Pakistan-Suudi Arabistan ilişkilerini daha da güçlendirme kararlılığını teyit etti.