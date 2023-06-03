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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Dünya Haberleri

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Başbakan Şerif, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Hindistan'daki tren kazası nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Hindistan'daki tren kazası nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu trajik kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini belirten Şerif, yaralılara acil şifalar diledi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada, 288 kişi ölmüş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

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