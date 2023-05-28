Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret eden Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.

Şerif, cumhurbaşkanlığı zaferinin ve AK Parti'nin milletvekilli seçimlerindeki zaferinin, Türk halkının Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan güvenini yansıttığını ve bunun pek çok yönden önemli olduğunu kaydetti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yukarı yönlü ilerlemeye devam edeceğine işaret eden Şerif, "İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için (Erdoğan) onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.