Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'te gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olayına karşı ciddi önlem alınmasını istedi. Şerif, İsveç'teki Müslümanların İslamofobi ve nefretle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, soruşturma yapılmasını talep etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa karşı "ciddi önlem" almasını istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin ve halkının, İsveç'te gerçekleşen "iğrenç olayı" kınadığını belirtti.

Şerif, bunun maalesef ilk eylem olmadığını ve bu tür yürek burkan hadiselerin daha önce de yaşandığını vurgulayarak, bu olayların İsveç'teki Müslümanların İslamofobi ve nefretle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa karşı ciddi önlem almasını isteyen Şerif, konuyla ilgili herhangi bir müdahaleye yer olmaksızın soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Şerif, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Kur'an-ı Kerim'i yakan suçlunun soruşturulması ve bu tür olayların önlenmesine ilişkin talebini desteklediklerini kaydetti.

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.