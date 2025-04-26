Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Cammu Keşmir Terör Saldırısına İlişkin Açıklama
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili her türlü tarafsız ve şeffaf soruşturmaya katılacaklarını açıkladı. Hindistan'a ise temelsiz suçlamalarda bulundu.
PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin her türlü 'tarafsız ve şeffaf' soruşturmaya katılmaya açık olduklarını söyledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kakul bölgesinde düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu. Şerif, Hindistan'ı Pakistan'a 'temelsiz iddia ve suçlamalar yöneltmekle' eleştirdi. Ülkesinin Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısını araştırmak için açılacak soruşturmada yer alma isteğini aktaran Şerif, "Sorumlu bir ülke olarak Pakistan, tarafsız, şeffaf ve güvenilir her türlü soruşturmaya katılmaya açıktır" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya