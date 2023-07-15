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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten 15 Temmuz mesajı

Dünya Haberleri

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı yayımladı. Şerif, Türk halkının fedakarlıklarını anarak, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe paylaştığı mesajında, "Pakistan, bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yıl dönümünü anma törenlerinde kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyle birlikte durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk halkının üstün fedakarlıklarını anan Şerif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi ve temel haklardan yoksun bırakılmaya yönelik alçakça girişimlere yiğitçe direnen şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. 2016'daki bu tarihi ve çığır açıcı gün aynı zamanda kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan sarsılmaz inancı ve derin güveni temsil etmektedir. Bu günün anlamı ulusların birlik, kardeşlik ve derinden bağların gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğidir."

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Demokrasi Pakistan Dünya Haberler

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