Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınamasını talep etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin pozisyonunu netleştirmesini talep etti. Şerif, İsveç'te düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını ancak bu eyleme izin verdiğini belirtti. Şerif, İsveç'ten pozisyonunu netleştirmesini talep etti ve yarın Pakistan genelinde protesto gösterisi düzenleneceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin pozisyonunu netleştirmesini talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınamak için düzenlenen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşma yaptı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, İslamabad'ın ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu ancak Müslümanlara karşı propagandaya müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi olayların Batı'da büyüyen İslamofobi dalgasının ürünü olduğunu ifade eden Şerif, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını ancak diğer taraftan da bu eyleme izin verdiğini anımsattı.

Şerif, bu durumun soru işaretlerine yol açtığını dile getirerek, İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili pozisyonunu netleştirmesini talep etti.

Yarın Pakistan genelinde protesto gösterisi düzenlenecek

Kur'an-ı Kerim'i yakılması provokasyonunu gerçekleştiren kişinin bu eylemden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Şerif, yarın Pakistan genelinde protesto gösterisi düzenleneceğini kaydetti.

Ulusal Meclis ve Senato milletvekilleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayan bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.