Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: 'Hindistan'a karşılık verme hakkımız var'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik füze saldırılarına yanıt verileceğini açıkladı. Şerif, Pakistan ordusunun düşmanla başa çıkma konusunda deneyimli olduğunu vurguladı.
PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, " Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahibiz" dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Pakistan ordusunun 'düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini' kaydeden Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya