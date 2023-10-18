Pakistan Başbakanı İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı 'katliam' olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Albanese, X sosyal medya hesabından Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin "son derece üzücü" olduğunu belirten Albanese, "Hastaneler de dahil olmak üzere altyapıya yönelik yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Albanese, düşüncelerinin hayatını kaybedenler, yaralananlar ve onların sevdikleriyle birlikte olduğunu kaydederek, "İster İsrailli olsun ister Filistinli, her masum insanın hayatı önemli." vurgusu yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.