Pakistan Başbakanı İsrail'in Filistin'deki şiddetine tepki gösterdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddetine tepki göstererek, Tel Aviv'in savaş suçu işlediğini ve küresel düzeydeki sessizlikten cesaret aldığını belirtti. Şerif, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki hava ve kara operasyonları sonucunda çocuklar dahil 12 Filistinlinin öldürülmesinin dünya için sadece bir istatistik olabileceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddetine tepki göstererek, Tel Aviv'in savaş suçu işlediğini ve küresel düzeydeki sessizlikten cesaret aldığını belirtti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel sessizlikten cesaret alan ve sonuçlarını umursamayan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıkları hangi açıdan bakılırsa bakılsın savaş suçu teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki hava ve kara operasyonları sonucunda çocuklar dahil 12 Filistinlinin öldürülmesinin dünya için sadece bir istatistik olabileceğini belirten Şerif, "Fakat onlar etten kemikten gerçek insanlar ve temel haklarını talep ettikleri için katlediliyorlar." ifadelerini kullandı.

Şerif, İsrail hava saldırıları nedeniyle kamptan kaçmak zorunda kalan binlerce mültecinin görüntüsünün dünyanın vicdanını rahatsız etmeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.