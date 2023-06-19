Pakistan Başbakanı, Yunanistan'daki Göçmen Teknesi Faciası İçin Soruşturma Başlatacak

p>Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Yunanistan makamlarına göre 78 kişinin öldüğü ve yüzlerce göçmenin denizde kaybolduğu tekne faciası ile ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu.