Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yunanistan'daki göçmen teknesi faciası insan hakları sorunu

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasının insan hakları sorunu olduğunu belirtti. Bandial, masum ve yoksul insanların insan kaçakçılarına milyonlarca rupi ödeyerek kandırıldığını ifade etti. Kadınlar ve çocukların insan kaçakçılığının kurbanları olduğunu vurgulayan Bandial, Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasının insan hakları sorunu olduğunu söyledi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial, Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasının "insan hakları sorunu" olduğunu söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bandial, yaptığı açıklamada, masum ve yoksul insanların, "yurt dışında daha iyi iş bulma" vaadiyle insan kaçakçılarına milyonlarca rupi ödediğini ve kandırıldığını ifade etti.

Bandial, kadınların ve çocukların, insan kaçakçılığının kurbanları olduğuna işaret ederek, Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasının "insan hakları sorunu" olduğunu vurguladı.

Pakistan, Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasının ardından Atina'nın göçmen politikasına tepki göstermişti.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.