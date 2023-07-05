Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği Salonu TİKA Tarafından Yenilendi

Pakistan'daki yüksek mahkeme avukatlarının oluşturduğu Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği'nin salonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi. Başkent İslamabad'daki Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği'nin yenilenen salonunda bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği Başkanı Abid Zuberi, mahkeme başkanları, üyeler, avukatlar ve mahkeme çalışanları katıldı. Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünya genelinde projeler yürüttüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi kökleri bulunduğunu ve ilişkilerin her alanda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği Başkanı Zuberi de Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından iki ülke arasındaki dayanışmadan övgüyle bahsederek, Pakistan'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde de Türkiye'nin benzer bir dayanışma içinde olduğunu anımsattı. Zuberi, TİKA'nın yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, iki ülkenin meslek örgütleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalarının devam edeceğini söyledi. TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği salonunun tadilatını tamamladıklarını ifade etti. Balcı, yenilenen haliyle salonun modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti. Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği, 1989 yılında kurulan ve Pakistan'daki yüksek mahkeme avukatlarının oluşturduğu bir meslek kuruluşu. 3 bin 300 üyesi bulunan baronun başkanı, her yıl düzenlenen seçimlerle belirleniyor

Pakistan'daki yüksek mahkeme avukatlarının oluşturduğu Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliğinin salonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Başkent İslamabad'daki Anayasa Mahkemesi Barolar Birliğinin yenilenen salonunda bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği Başkanı Abid Zuberi, mahkeme başkanları, üyeler, avukatlar ve mahkeme çalışanları katıldı.

???????Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünya genelinde projeler yürüttüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi kökleri bulunduğunu ve ilişkilerin her alanda gelişmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği Başkanı Zuberi de Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından iki ülke arasındaki dayanışmadan övgüyle bahsederek, Pakistan'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde de Türkiye'nin benzer bir dayanışma içinde olduğunu anımsattı.

Zuberi, TİKA'nın yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, iki ülkenin meslek örgütleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalarının devam edeceğini söyledi.

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA olarak Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği salonunun tadilatını tamamladıklarını ifade etti. Balcı, yenilenen haliyle salonun modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Barolar Birliği, 1989 yılında kurulan ve Pakistan'daki yüksek mahkeme avukatlarının oluşturduğu bir meslek kuruluşu. 3 bin 300 üyesi bulunan baronun başkanı, her yıl düzenlenen seçimlerle belirleniyor