Pakistan, alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Pakistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı. The News gazetesindeki habere göre, yetkililer, Hindistanlı 198 balıkçıyı, Lahor'da iki ülke arasındaki Wagah Sınır Kapısı'ndan yetkililere teslim etti. Islamabad yönetiminin, iyi niyet işareti olarak, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu Hint balıkçıları serbest bırakmaya karar verdiği, haziran ve temmuzda da bu adımın devam edeceği belirtiliyor.