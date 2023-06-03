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Pakistan, alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Pakistan, alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Dünya Haberleri

Pakistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı. The News gazetesindeki habere göre, yetkililer, Hindistanlı 198 balıkçıyı, Lahor'da iki ülke arasındaki Wagah Sınır Kapısı'ndan yetkililere teslim etti. Islamabad yönetiminin, iyi niyet işareti olarak, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu Hint balıkçıları serbest bırakmaya karar verdiği, haziran ve temmuzda da bu adımın devam edeceği belirtiliyor.

Pakistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 198 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.

The News gazetesindeki habere göre, yetkililer, Hindistanlı 198 balıkçıyı, Lahor'da iki ülke arasındaki Wagah Sınır Kapısı'ndan yetkililere teslim etti.

İslamabad yönetiminin, iyi niyet işareti olarak, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu Hint balıkçıları serbest bırakmaya karar verdiği, haziran ve temmuzda da bu adımın devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dünya

Pakistan Dünya Haberler

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