Pakistan-Afganistan sınırında çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırı yakınlarında gece boyunca süren çatışmada bir asker hayatını kaybetti. Çatışma, Kuzey Veziristan bölgesindeki Mir Ali ilçesinde meydana geldi.

Pakistan, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırı yakınlarında gece boyunca süren çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan ordusunca yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle militanlar arasındaki çatışmanın ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesindeki Mir Ali ilçesinde çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gece boyunca süren çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, militanların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapısı 5 gündür kapalı

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeniden açılması için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle 5 gündür kapalı.

Pakistan, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı.