Pakistan Adalet Hareketi Partisi, ABD'den yardımların insan hakları koşullarına bağlanmasını talep etti

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), silahlı kuvvetlere yapılacak yardımların insan hakları koşullarına bağlı olması için ABD'den talepte bulundu. PTI'lı siyasetçiler, ABD'nin Pakistan ordusuna yardımının ülkedeki insan hakları koşullarına bağlanmasını talep ederek, ABD Kongresi üyesi Greg Casar'dan konuyla ilgili Kongreye bir tasarı sunmasını istedi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), silahlı kuvvetlere yapılacak yardımların insan hakları koşullarına bağlı olması için ABD'den talepte bulundu.

The News gazetesindeki habere göre, PTI'nın ABD'deki üst düzey yetkililerinden Sajjad Burki ve Atıf Han, ABD Kongresi üyesi Greg Casar ile Teksas eyaletinin Houston şehrinde görüştü.

Görüşmede PTI'lı siyasetçiler, ABD'nin Pakistan ordusuna yardımının ülkedeki insan hakları koşullarına bağlanmasını talep ederek, Casar'dan konuyla ilgili Kongreye bir tasarı sunmasını istedi.

Casar ise ABD'nin Pakistan ve diğer ülkelerde demokrasi ve insan haklarını nasıl destekleyebileceği konusunda sorular soran biri olarak PTI'nın kendisine güvenebileceğini vurguladı.

İnsanların kendi hükümetlerini seçebileceği ve ordunun demokrasiye müdahale için değil güvenlik için var olduğu bir çözümü bulmak için birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünü yineleyen Casar, basına ve eşit katılıma karşı baskının ve Pakistan ile ilgili söylenenlerin ABD ekonomisine zarar verdiğini kaydetti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 33 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edildiğini bildirmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından aralarında genel başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda isim 9 Mayıs'taki gösterileri işaret ederek PTI'dan istifa etmişti. Han ise istifaların zorla gerçekleştiğini belirterek, ordunun bunun arkasında olduğunu öne sürmüştü.