Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala Gemisinde İletişim Yeniden Kuruldu

İSRAİL ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandığı duyuruldu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya'dan 21 aktivistle 20 Temmuz'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Handala gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandı. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Handala gemisiyle yaklaşık iki saat boyunca iletişim kurulamadığı ve gemi çevresinde dronların tespit edildiği, bu durumun olası bir saldırı tehdidi endişelerini artırdığı belirtildi. İletişimin tekrar sağlandığı ifade edilen açıklamada, Handala'nın görevine devam ettiği ve Gazze'den yaklaşık 349 deniz mili mesafede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, gemideki aktivistlerden Tan Safi, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in ağında yaşanan küresel kesintiden haberdar olmadıklarını dile getirdi. Safi, bazı uzmanların bu durumu araştırdığını ve kesintinin alışılmadık olduğunu belirttiğini aktararak, "Bu, Elon'un İsrail ile çalıştığı ilk sefer de değil ancak büyük olasılıkla yaşanan, küresel bir kesintiydi" dedi. Geminin yakınlarında hala dronların bulunduğunu vurgulayan Safi, bu nedenle nöbet tuttuklarını ifade etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun önceki açıklamasında, "Handala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor" ifadelerine yer verilmişti.