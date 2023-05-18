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Özbekistan ve Kazakistan ortak askeri tatbikatı sona erdi

Özbekistan ve Kazakistan ortak askeri tatbikatı sona erdi

Dünya Haberleri

Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetleri, Taşkent yakınlarındaki Angren poligonunda düzenledikleri Kalkan-2023 ortak askeri tatbikatını tamamladı. Tatbikatta iki ülke silahlı kuvvetleri yasa dışı yollarla sızan silahlı çetelerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin operasyonlar düzenledi. Ortak tatbikata iki ülkeden 100'e yakın asker katıldı.

Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent yakınlarındaki Angren poligonunda Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği Kalkan-2023 ortak askeri tatbikatı bitti.

Geçen hafta başlayan ortak tatbikat kapsamında iki ülke silahlı kuvvetleri ülkeye yasa dışı yollarla sızan silahlı çetelerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin karadan ve havadan operasyonlar düzenledi.

Silahlı çetelerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik düzenlenen ortak tatbikata iki ülkeden 100'e yakın asker katıldı. Tatbikat kapsamında zırhlı araç ve askeri teçhizatın yanı sıra insansız hava araçları ile askeri helikopterler de kullanıldı.

Ortak tatbikatın son etabını Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov birlikte izledi.

Her sene iki ülke silahlı kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları, tarihlerinde ilk defa askeri iş birliği planını içeren anlaşmayı Ağustos 2017'de imzalamış, Şubat 2018'de de söz konusu anlaşma yürürlüğe girmişti.

Angren Seçim Sonuçları
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Kaynak: AA / Dünya

Özbekistan Kazakistan Angren Dünya Haberler

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