Özbekistan ve Katar, İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaştı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı. Liderler, siyasi diyaloğun pekiştirilmesi, ticari-ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve kültürel-insani ilişkilerin artırılması konularını ele aldı. Ayrıca, turizm, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek için anlaşmalar imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev resmi ziyaret için gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Siyasi diyaloğun daha da pekiştirilmesi, ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ile kültürel-insani ilişkilerin artırılması konularının ele alındığı görüşmede liderler, Özbekistan ile Katar arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması yönündeki güçlü isteklerini ifade etti.

Görüşmede liderler, Katar Emiri'nin haziran ayında Semerkant'a yaptığı tarihi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını, iki ülke arasında farklı düzeylerde diyalogların başlatılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, karşılıklı ticaret hacminin arttırılması ve iki ülke başkentleri arasında hava seferlerinin başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanının Katar'a ziyareti öncesinde Doha'da Özbekistan Büyükelçiliğinin açılmasının ikili ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacağını dile getiren liderler, karşılıklı ticaret hacmini ikiye katlamaya, geleneksel ve yeşil enerji, petrokimya, metalürji, inşaat, turizm, finans ve diğer alanlarda ortak yatırım projelerini uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Liderler, Ocak 2024'te iş çevreleri arasındaki ilişkilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon, İş Forumu ve Özbek-Katar İşadamları Konseyi'nin ilk toplantılarının Doha'da yapılması, ayrıca Doha'da Özbekistan Kültür ve Turizm Haftası'nın düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Özbekistan'ın, Katar ile bilim ve eğitim alanında işbirliğini derinleştirmek, biyoteknoloji ve yapay zeka ile yeşil enerji alanlarında ortak araştırmalar yapmak istediği kaydedilen toplantıda, ayrıca küresel ve bölgesel öneme sahip güncel konuların yanı sıra Trans-Afgan demir yolu inşaatı projesinin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Liderler, varılan anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması ve bununla ilgili ortak yol haritalarının hazırlanması konusunda anlaştı.

Müzakerelerin ardından iki ülke hükümetleri arasında turizm ve ticaret alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi anlaşması ile iki ülke içişleri, sosyal kalkınma, yatırım, sanayi ve ticaret, diyanet, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele kurumları arasında işbirliğini öngören belgeler imzalandı.