Özbekistan ve Katar arasında ilişkiler yeni bir düzeye çıkarılıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı. İki lider, ticari, siyasi ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için 15 anlaşma imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Al Sani, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Semerkant'taki Kongre Merkezi'nde Al Sani için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Daha sonra iki ülke arasında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmede konuşan Mirziyoyev, diplomatik ilişkiler tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan bu üst düzey ziyaretin ikili işbirliğinde yeni bir aşama başlatacağını ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarılmasına hizmet edeceğini kaydederek, "Katar'ı sadece Orta Doğu bölgesinde değil, tüm Arap-Müslüman dünyasında önemli ortağımız olarak görüyoruz." dedi.

Al Sani de Katar'ın bu yıl Taşkent'te büyükelçilik açmasının ikili işbirliğinin daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Katar tarafının, Özbekistan'ın Doha'da büyükelçilik açmasının bu sürece güçlü bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Al Sani ayrıca Mirziyoyev'i resmi ziyaretle ülkesine davet etti.

Katar şirketleri Özbekistan'daki büyük yatırım projelerinde yer alacak

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konuları ele alan liderler, ilişkilerin yeni bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmini daha da arttırmaya, ortak yatırım projeleri ve ticaret anlaşmalarını hayata geçirmeye hazır olduklarını vurgulayan liderler, Katar'ın önde gelen şirketlerinin Özbekistan'ın enerji, gaz, kimya, tarım, altyapı, lojistik, turizm ve diğer sektörlerde gerçekleştirilecek toplam tutarı 12 milyar doları aşan büyük yatırım projelerinde yer almasını görüştü.

Liderler, Trans-Afgan demir yolunun kurulmasıyla ilgili projeyi birlikte hayata geçirme imkanlarını da gözden geçirdi.

Görüşme sonunda iki ülke arasında ticaret-ekonomik, yatırım, enerji, altyapı, vergi, gümrük, eğitim, tarım, spor, kültürel-insani ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 15 anlaşma imzalandı.???????