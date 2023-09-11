Özbekistan, Ermenistan'ın Karabağ'daki seçimleri kınadı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yapılan sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınadığını açıkladı. Özbekistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı ve söz konusu seçimleri tanımadığını belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Özbekistan Cumhuriyeti, dost Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemekte, iç işlerine her türlü müdahaleyi kınamakta ve Karabağ'da 9 Eylül 2023'te yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımamaktadır." ifadelerine yer verildi.