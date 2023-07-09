Özbekistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında (2)
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TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ<Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu.
TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ< Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu. Bu sayıyla birlikte seçmenlerin yüzde 52.16'sı oyunu kullanmış oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya