Özbekistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında (2)

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ<Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu.

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ< Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu. Bu sayıyla birlikte seçmenlerin yüzde 52.16'sı oyunu kullanmış oldu.