Üye Girişi
Haberler
Özbekistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında (2)

Özbekistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında (2)

Dünya Haberleri

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ<Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu.

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ< Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu, yerel saatle 13.00 itibarıyla 10 milyon 52 bin 289 oyun kullanıldığını duyurdu. Bu sayıyla birlikte seçmenlerin yüzde 52.16'sı oyunu kullanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Özbekistan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title