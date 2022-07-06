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Özbekistan'dan protesto açıklaması: Yıkıcı dış güçlerin bir girişimi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Özbekistan'dan protesto açıklaması: Yıkıcı dış güçlerin bir girişimi

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, basın mensuplarına ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, basın mensuplarına ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Agzamhodjaev, yapılması planlanan reformların yanlış yorumlandığını belirterek, protestoların yıkıcı dış güçlerin bir girişimi olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde 1-2 Temmuz'da düzenlenen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlenen yürüyüşlerin plansız olduğunu ifade eden Agzamhodjaev, "Eylemlerin nedeni, Özbekistan'da devam eden anayasal reformların yanlış yorumlanmasıydı. Yerel sakinlere ve yaşlılara göre, bu yasadışı eylemler, cumhuriyetteki durumu istikrarsızlaştırmak için gençlerin zihinlerini manipüle etmeye çalışan dış yıkıcı güçlerin etkisi altına alınan gençleri içeriyordu" dedi. Agzamhodjaev, söz konusu protestoların sadece Özbekistan'ı değil, tüm Orta Asya'daki durumu istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını vurguladı.

"KARAKALPAK HALKI İSTEMEDİKÇE DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

Başkonsolos Agzamhodjaev, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 2-3 Temmuz'da Nukus'u ziyaret ettiğini aktararak, burada Karakalpakistan Cumhuriyeti'nden birçok yetkiliyle bir araya geldiğini ve istişarelerde bulunduğunu belirtti. Agzamhodjaev, Mirziyoyev'in sözlerini hatırlatarak, "Görüşmelerde Cumhurbaşkanı, tüm Özbekistan halkı gibi egemen, devredilemez hak ve özgürlüklere sahip Karakalpak halkının kendisi istemedikçe Karakalpakistan Cumhuriyeti'ne ilişkin Anayasa'da tek bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı" dedi.

"PROTESTOLARDA 516 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Protestolarda 516 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirten Agzamhodjeav, protestoların dışarıdan finanse edildiğini yineledi. Agzamhodjaev, "Protestocuların bazılarına uyuşturucu maddeler verilmiş. Ölen 14 protestocunun kanında uyuşturucu tespit edildi. Bu, yönetilen bir süreç olduğu anlamına geliyor. Yakalanan kişilerle yapılan görüşmelerde çoğu ne olduğunu hatırlamıyorlar. Çünkü ya alkollüydüler ya da madde etkisi altındaydılar. Bu protestolara ne için katıldıklarına ilişkin bir fikir veremiyorlar" diye konuştu. Agzamhodjaev, provokasyonun Telegram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya kanallarından yapıldığını ve provokasyonu yapan kişilerin telefon numaralarının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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