Özbekistan'dan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Destek

Özbek Shavkat Alimbekov, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin bölgesel işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Zirve, altı ülkenin devlet başkanlarının düzenlediği ilk fiili katılımla gerçekleştirildi.

Özbek Shavkat Alimbekov, Çin- Orta Asya Zirvesi'nin karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde bölgesel işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Perşembe ve Cuma günleri Çin'in Xi'an kentinde yapılan zirve, 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana altı ülkenin devlet başkanlarının düzenlediği ilk fiili katılımla gerçekleştirilen toplantı olarak öne çıkıyor.

SES (Rusça): SHAVKAT ALİMBEKOV, Uluslararası Orta Asya Enstitüsü Baş Araştırmacısı:

"Zirvenin karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde bölgesel işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesine katkıda bulunacağından eminim.

Taraflar, bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını karşılayacak ve Avrasya kıtasının barış ve refahına katkıda bulunacak, ortak yazgıya sahip bir Çin-Orta Asya topluluğu inşa etmeye çalışacak.

Çin'le Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişki gerçekten yüksek bir seviyede seyrediyor ve en önemlisi Orta Asya devletleri ve Çin, bu karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin sürdürülmesine samimi destek veriyor.

Bu işbirliği, hem Çin hem de Orta Asya ülkeleri için stratejik öneme sahip.

2022 itibariyle Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 1990'ların başlarından bu yana 100 kattan fazla artış gösterdi. 2022 sonu itibariyle Çin, Orta Asya ülkeleriyle olan ticaret cirosunu 70,2 milyar ABD dolarına çıkardı.

Orta Asya ülkeleri için tarım ve su yönetimi, sanayi, makine mühendisliği, ulaştırma ve ekonominin diğer sektörlerinde yeni teknolojiler ve en iyi çözümlerle Çin yatırımları özellikle önem arz ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taşkent'ten bildiriyor. (XHTV)