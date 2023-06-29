Özbekistan'da Türk vatandaşları Kurban Bayramı'nı kutladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen bayramlaşma programında Türk vatandaşları bir araya geldi. Türk iş insanları, Taşkent Büyükelçiliği mensupları, Özbek yetkililer ve çok sayıda Türk ve Özbek vatandaş etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan organizatörler, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı ise Türk iş insanlarına teşekkür ederek, her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kurban Bayramı vesilesiyle Türk vatandaşlar bir araya geldi.

Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen bayramlaşma programına, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği mensupları, Özbek yetkililer ile çok sayıda Türk ve Özbek vatandaş katıldı.

Etkinlik organizatörlerinden Mustafa Hartavioğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkesinden uzakta Kurban Bayramını kutlayan Türk vatandaşlarını bayram vesilesiyle bir araya getirmek ve kaynaşmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Hartavioğlu, artık bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtar Umarov da Türklerin ata yurdu olarak gördüğü bu topraklarda faaliyet gösteren Türk iş insanlarının bayramını kutladı.

Umarov, "Özbekistan'ın kalkınmasına yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bizler de, siz Türk iş insanlarına her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk, Kurban Bayramı'nın tarihi, anlamı ve önemi hakkında bilgi verdi.???????

Daha sonra katılımcılara yemek ve tatlılar ikram edildi.