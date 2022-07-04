Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı. Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı. Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı. Özbekistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti, 38'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı. BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede 2 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı. Demirören Haber Ajansı / Dünya Özbekistan Dünya Haberler

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