Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Özbekistan'da protestolar: 18 ölü, 245 yaralı

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı. Özbekistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti, 38'i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı.

BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede 2 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Özbekistan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title