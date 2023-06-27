Özbekistan'da Kurban Bayramı'nda Adetler Yaşatılıyor

Özbekistan'da Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, kurban keserek bayram sofraları kuruyor ve adetlerini yaşatıyor. Bayram öncesi cenazesi olan ailelere taziye, evlendikten sonra ilk bayramını kutlayan çiftlere ise 'gelin görme' ziyaretleri yapılıyor.

Özbekistan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kurban keserek, yakınları ve komşuları için evlerinde bayram sofraları kuruyor, bayram öncesinde cenazesi olan ailelere taziye, evlendikten sonra ilk bayramını kutlayan çiftlere ise "gelin görme" ziyaretleri yapıyor.

Özbek aileler, Kurban Bayramı'nda kurban keserek bayram sofraları kurarken, kurban etinden hazırlanan yemeklerle donatılan bayram sofralarına yakınlarını ve komşularını davet ediyor.

Ev sahipleri, kurban etinden hazırladıkları Özbek pilavı ve etli çorbayı misafirlere ikram ediyor. Davetliler de, kurban etinden hazırlanan yemekleri tadarak, kurbanlığın kabul olması için topluca dua ediyor.

Özbeklerde dini bayramlarda ayrıca "Fatiha suresi okuma" ve "gelin görme" adetleri, kuşaktan kuşağa aktarılarak yüzyıllardır yaşatılıyor.

Buna göre, bayram öncesi cenazesi olan ailelere taziye, evlendikten sonra ilk bayramını kutlayan çiftlere de "gelin görme" ziyaretleri yapılıyor.

Özbeklerde dini bayramlarda yapılan kabir ziyaretlerinin yanı sıra "Fatiha suresi" okuma adeti öne çıkarken, buna göre Özbek aileler, yakınlarından birinin vefatından sonraki ilk Ramazan ve Kurban bayramlarında evlerinde sofra kuruyor.

Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup ev sahibine taziyelerini bildiriyor ve hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor. Ev sahibi de gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.

"Gelin görme"

Özbekistan'da evlendikten sonra ilk Ramazan ve Kurban bayramlarını kutlayacak çiftlere de bayram günlerinde "gelin görme" ziyareti yapılıyor.

Bu adete göre yeni gelin olan kızlar, bayram günlerinde ziyaretçiler için sofra kuruyor.

Sofrayı kendi elleriyle hazırladıkları yemek ve tatlılarla donatan Özbek gelinler, eve gelenleri başlarının üzerine attıkları beyaz yazma ile karşılıyor.

Özbek gelinler, gelen misafirleri başlarının üzerindeki beyaz yazmanın iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek üç kez selamlıyor.

Gelen misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor.

Özbek gelinler ayrıca mahallenin büyüklerine mendil veya yazma, mahalle çocuklarına da hazırladığı tatlı ve şekerleri ikram ediyor.

Misafirler, evin yeni gelininin hazırladığı bayram sofrasına oturarak yemek ve tatlıları tadıyor, ardından da yeni ailenin mutluluğu için dua ediyor.