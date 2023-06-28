Özbekistan'da Kurban Bayramı coşkusu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve diğer illerde Kurban Bayram namazı kılındı. Camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve diğer illerde Kurban Bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazreti İmam Külliyesi'nde de bayram namazı kılındı. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Dini bayramlarda "Fatiha okuma" ve "gelin görme" ziyaretleri yapılıyor

Özbeklerde dini bayramlarda "Fatiha suresi" okuma ve "gelin görme" adetleri yaşatılıyor. Buna göre, bayram öncesi cenazesi olan ailelere taziye, evlendikten sonra ilk bayramını kutlayan çiftlere de "gelin görme" ziyaretleri yapılıyor.

"Gelin görme" adetine göre yeni gelin olan kızlar, bayram günlerinde ziyaretçiler için sofra kuruyor. Sofrayı kendi elleriyle hazırladıkları yemek ve tatlılarla donatan Özbek gelinler, eve gelenleri başlarının üzerine attıkları beyaz yazma ile karşılıyor.

Özbek gelinler, gelen misafirleri başlarının üzerindeki beyaz yazmanın iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek üç kez selamlıyor. Gelen misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor.

Özbeklerde dini bayramlarda ayrıca "Fatiha suresi" okuma adeti de öne çıkıyor. Buna göre Özbek aileler, yakınlarından birinin vefatından sonraki ilk Ramazan ve Kurban bayramlarında evlerinde sofra kuruyor.

Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup ev sahibine taziyelerini bildiriyor ve hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor. Ev sahibi de gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.