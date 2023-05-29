Özbekistan'da İstanbul'un Fethi Kutlandı

Taşkent'te yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi. Etkinlikte Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İstanbul'un fethinin 570. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Taşkent'te yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla bir lokantada akşam yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda Özbek vatandaşının da yer aldığı etkinlikte Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Etkinliğin organizatörlerinden iş insanı Mustafa Hartavioğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'un fethinin 570. yılı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki zaferini birlikte kutladıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Bekar da, Türk dünyasının kalbinden Anadolu'ya doğru bakarak İstanbul'un taşıdığı önemi düşünüyor olmanın önemine dikkati çekerek, Türklerin Orta Asya'nın bozkırlarından çıkarak Anadolu'ya gitmesi ve Anadolu'nun en önemli noktası olan, üç kıtanın incisi İstanbul'u 1453 yılında fethetmesinin büyük bir vaka olduğunu kaydetti.

Bu günü önemli kılan ikinci hususun ise, dün ülkede gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu olduğunu ve ülkede dünyaya örnek olabilecek, yüksek katılımlı, demokratik ve adil bir seçimin gerçekleştirildiğini belirten Bekar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimden galip çıkarak, gelecek 5 yıl için tekrar cumhurbaşkanlığı yapma yetkisini Türk milletinden aldığını anımsattı.

Bekar, bu iki önemli günün çakışıyor olmasının kendilerini daha da sevindirdiğini ifade ederek, bugün hem İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünün hem de, demokratik seçimlerin dünyaya örnek olacak bir şekilde sonuçlanmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getirdi.

Davetlilere Türk yemek ve tatlılarının ikram edildiği etkinlikte, İstanbul'un fethi ile ilgili video gösterildi.