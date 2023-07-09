Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimi başarıyla gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Özbekistan'da düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin, barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan'da 9 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimizi Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.