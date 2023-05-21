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Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı

Dünya Haberleri

Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Özbekistan'da oy verme işlemi tamamlandı. Özbekistan'daki seçmenler Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda iki gün boyunca oylarını kullandı.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Özbekistan'da oy verme işlemi tamamlandı.

Özbekistan'daki seçmenler Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda iki gün boyunca oylarını kullandı.

Dün sabah yerel saatle 08.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla Türk Hava Yollarına ait uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Taşkent'te 2, Semerkant'ta 1 olmak üzere 3 sandık kuruldu.

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Kaynak: AA / Dünya

28 Mayıs Seçimi Özbekistan Türkiye Dünya Haberler

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