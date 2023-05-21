Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı
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Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Özbekistan'da oy verme işlemi tamamlandı. Özbekistan'daki seçmenler Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda iki gün boyunca oylarını kullandı.
Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Özbekistan'da oy verme işlemi tamamlandı.
Özbekistan'daki seçmenler Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda iki gün boyunca oylarını kullandı.
Dün sabah yerel saatle 08.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.
Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla Türk Hava Yollarına ait uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek.
Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Taşkent'te 2, Semerkant'ta 1 olmak üzere 3 sandık kuruldu.
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Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023