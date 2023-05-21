Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı

Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Özbekistan'da oy verme işlemi tamamlandı. Özbekistan'daki seçmenler Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda iki gün boyunca oylarını kullandı.