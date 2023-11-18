Özbekistan Savunma Bakanlığı, Semerkant bölgesinde bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Özbekistan'da bir helikopter düştü, tüm mürettebat hayatını kaybetti

TAŞKENT, 18 Kasım (Xinhua) -- Özbekistan Savunma Bakanlığı, bir Mi-8 helikopterinin Semerkant bölgesinde Cuma gecesi eğitim uçuşu sırasında düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Kattakurgan eğitim sahasında eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada mürettebattaki kişi sayısı belirtilmedi.

Bakanlık, mürettebatın aile üyelerine ve yakınlarına en içten taziyelerini iletti.

Kazanın nedeni araştırılıyor.