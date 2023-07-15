Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Gerçekleştirildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Programda, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından şehitler için dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Ayrıca, 15 Temmuz ile ilgili film gösterimi ve sergi de gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen programa, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar ile gazeteciler katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından Türkiye ve Özbekistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını feda eden şehitler ve kahraman gaziler için dua edildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük sınamalarından biriyle karşı karşıya kaldığını, Cumhuriyetin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin FETÖ'nün saldırısına uğradığını anımsattı.

Terör örgütü üyelerinin emellerine ulaşamadan bu hain darbe girişiminin durdurulduğunu ve milletin kendisine boyun eğdirmeye çalışanlara üstün geldiğini anlatan Bekar, Türk milletinin teşebbüs karşısında birliğini ve bütünlüğü muhafaza etmesini bildiğini söyledi.

Bekar, "Bu karşı duruş esasen Türk milletinin devletin varlığına kasteden herhangi bir örgüte, akıma, hizbe veya zümreye asla geçit verilmeyeceğinin de bir tescili olmuştur. Türk milletinin o gece ortaya koyduğu cesaret, fedakarlık ve dayanışma sayesinde Türkiye'nin geleceği, yani 'Türkiye Yüzyılı' şekillenmiştir. 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük mirası, Türkiye Yüzyılı'nı tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu bizlere canları pahasına vermeleridir." dedi.

Ev sahibi dost ve kardeş Özbekistan'da FETÖ mensuplarının yerleşmeleri ve faaliyet göstermelerine geçit verilmediğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin günümüzde terörle mücadelede işbirliği de dahil her alanda en yüksek seviyede ilerlediğini kaydeden Bekar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği demokrasi bilinci ve seçilmiş iradeyi korumaya yönelik ortak azmi, gelecekte de varlığımızın en büyük güvencesi olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz ile ilgili film gösterimi yapıldı, Anadolu Ajansının 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı.