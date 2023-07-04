Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu'nun yeniden başlatılmasını umuyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'ın yakın komşuları olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, Afgan sorununa uzun vadeli bir siyasi çözümün bulunmasını en çok isteyenlerden olduğunu belirterek 'Bu çerçevede ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu formatında ortak çalışma ve istişarelerin yeniden başlatılmasının uygun olacağını umuyoruz.' dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'ın yakın komşuları olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, Afgan sorununa uzun vadeli bir siyasi çözümün bulunmasını en çok isteyenlerden olduğunu belirterek "Bu çerçevede ŞİÖ- Afganistan Temas Grubu formatında ortak çalışma ve istişarelerin yeniden başlatılmasının uygun olacağını umuyoruz." dedi.

Mirziyoyev, ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyinin çevrim içi toplantısında konuştu.

Uluslararası arenada Afganistan'la ilgili alınan kararların beklenen sonucu vermediğini ve Afganistan'da kötüleşen sosyal-ekonomik durumun da bunu gösterdiğini kaydeden Mirziyoyev, Afganistan konusunun dünya gündeminde ikinci plana gerilediğini ve ???????Afgan halkına yönelik insani yardımların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

Bu sorunun çözümüne yönelik yolun ancak Afgan makamlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) platformunda yapıcı bir diyaloğun kurulmasıyla bulunabileceğini ve Afganistan'ın yakın komşuları olan ŞİÖ ülkelerinin, Afgan sorununa uzun vadeli bir siyasi çözümün bulunmasını en çok isteyenlerden olduğunu kaydeden Mirziyoyev, "Bu çerçevede ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu formatında ortak çalışma ve istişarelerin yeniden başlatılmasının uygun olacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Yapıcı ve güvene dayalı bir diyaloğun kurulmasına güçlü ihtiyaç var"

Mirziyoyev ayrıca, uluslararası ilişkiler sisteminde köklü değişikliklerin yaşandığını, jeopolitik gerilimlerin ve çatışmaların arttığını, küresel istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden yeni riskler ve tehditlerin ortaya çıktığını, çevre, gıda ve enerji güvenliğine yönelik zorlukların arttığını belirterek "Bu bağlamda, yapıcı ve güvene dayalı bir diyaloğun kurulmasına güçlü bir ihtiyacın olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, bu çerçevede ülkesinin, ihtilaf ve çatışmaların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına ve uzlaştırıcı kararlar alınmasına yönelik çözüm arayışlarında BM'nin merkezi rolüne ilişkin ilkeli duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

ŞİÖ'nün uluslararası arenadaki rolünü güçlendirmek için örgüt kapsamında alınan anlaşma ve kararların bir envanterinin çıkarılması, örgüt bünyesindeki kurumların faaliyeti ve işbirliği mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Mirziyoyev, ayrıca örgütün geliştirilmesine ilişkin daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Mirziyoyev, ŞİÖ'nün iyi komşuluk, güven ve sınır ötesi ortaklığına ilişkin kuralların geliştirmesini teklif ederek bu kuralların, yeni koşullarda çok taraflı işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik öncelikli görevleri belirlemeyi, ortak yaklaşımlar geliştirmeyi ve kapsamlı önlemler almayı mümkün kılacağını belirtti.

ŞİÖ alanında ulaşım alanındaki işbirliğini güçlendirmek için kapsamlı önlemlerin alınmasını ve ŞİÖ ülkelerinin ulaşım bağlantısına dair bir haritanın geliştirilmesini de öneren Mirziyoyev, bu haritanın ulaşım alanında üye ülkeler arasındaki mevcut engel ve boşlukların belirlenmesine olanak sağlayacağını kaydetti.