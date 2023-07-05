Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadığını belirtti. Mirziyoyev, ülkede 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi kapsamında Taşkent'te seçmenlerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Mirziyoyev, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını vahşet olarak nitelendirdi. Mirziyoyev, 'Her türlü radikalleşme ve aşırılığa, farklı ulusların ve halkların dini değerlerine saygısızlık gösterilmesine kesinlikle karşıyız. Özellikle son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi menfur eylemleri şiddetle kınıyoruz.' dedi. Bu tür eylemler yapılmasına tepki gösteren Mirziyoyev, yeryüzündeki milyonlarca insanın dinini ve duygularını aşağılayacak bu tür durumlara asla izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.