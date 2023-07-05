Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadığını belirtti. Mirziyoyev, ülkede 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi kapsamında Taşkent'te seçmenlerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Mirziyoyev, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını vahşet olarak nitelendirdi. Mirziyoyev, 'Her türlü radikalleşme ve aşırılığa, farklı ulusların ve halkların dini değerlerine saygısızlık gösterilmesine kesinlikle karşıyız. Özellikle son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi menfur eylemleri şiddetle kınıyoruz.' dedi. Bu tür eylemler yapılmasına tepki gösteren Mirziyoyev, yeryüzündeki milyonlarca insanın dinini ve duygularını aşağılayacak bu tür durumlara asla izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadığını belirtti.???????
Mirziyoyev, ülkede 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi kapsamında Taşkent'te seçmenlerle buluştu.
Burada yaptığı konuşmada Mirziyoyev, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını vahşet olarak nitelendirdi.
Mirziyoyev, "Her türlü radikalleşme ve aşırılığa, farklı ulusların ve halkların dini değerlerine saygısızlık gösterilmesine kesinlikle karşıyız. Özellikle son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi menfur eylemleri şiddetle kınıyoruz." dedi.
Bu tür eylemler yapılmasına tepki gösteren Mirziyoyev, yeryüzündeki milyonlarca insanın dinini ve duygularını aşağılayacak bu tür durumlara asla izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.