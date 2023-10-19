Özbekistan Cumhurbaşkanı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Yeşil İşbirliği İçin Hazır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle yeşil işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti. Mirziyoyev, yeşil kalkınma konulu forumda inisiyatifin önemini vurguladı ve yeşil kalkınma alanında bir dizi işbirliği vizyonu ortaya koydu.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, insanlık için yeşil bir gelecek yaratmak amacıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle yeşil işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Çarşamba günü 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu çerçevesinde düzenlenen yeşil kalkınma konulu üst düzey forumda konuşan Mirziyoyev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasının dünya genelinde geniş katılım ve destek aldığını ve yeni bir uluslararası işbirliği modeli oluşturduğunu ifade etti.

İnisiyatifin uluslararası karşılıklı güveni teşvik etmek üzere açık ve kapsayıcı bir platform haline geldiğini ve bunun mevcut karmaşık jeopolitik durumda özellikle önemli olduğuna inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ülkesinin inisiyatif çerçevesindeki ana hedef ve görevlerin yerine getirilmesine destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın Yeşil İpek Yolu çerçevesinde uluslararası alanda işbirliği yürütmek istediğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, yeşil kalkınma alanında bir dizi işbirliği vizyonu ortaya koydu. Bunlar arasında yeşil kalkınma için kapsamlı bir taslak oluşturulması, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin derinleştirilmesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yeşil yatırım ilkesinin desteklenmesi, yeşil ürünlere yönelik ticari engellerin kaldırılması ve yeşil enerjiye geçiş sürecinde diyaloğun güçlendirilmesi de yer alıyor.

Mirziyoyev ayrıca, yeşil bir geleceğin temellerinin atılması için kültürel etkileşim ile Yeşil İpek Yolu'na ilişkin bir bilimsel bilgi platformunun kurulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.