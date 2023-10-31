Özbekistan Cumhurbaşkanı Filistin halkının bağımsızlık hakkını destekliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Filistin-İsrail çatışmasında yaşanan insani krizi ve can kayıplarını dile getirerek, Filistin halkının bağımsızlık hakkını desteklediklerini açıkladı. Mirziyoyev ayrıca, Gazze Şeridi halkına insani yardım sağlamak için UNRWA'ya 1 milyon 500 bin dolar tahsis ettiklerini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Filistin halkıyla dayanışmamızı güçlü bir şekilde ifade ediyor ve onların, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin daha önce kabul ettiği kararlara uygun olarak bağımsız devletlerini kurma haklarını destekliyoruz." dedi.

Mirziyoyev, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Filistin- İsrail çatışmasına değinerek İsrail ordusu ile Hamas arasında devam eden çatışmaların, insani krizi derinleştirdiğini, siviller ve vatandaşlar arasında çok sayıda can kaybına neden olduğunu belirtti.

Bu çatışmalarda çok sayıda çocuk ve kadının öldüğünü, insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını anımsatan Mirziyoyev, Filistin ve İsrail tarafında ölenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerini ilettiğini vurguladı.

"Gazze Şeridi halkına insani yardım sağlanması için BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon 500 bin dolar tahsis etme kararı aldıklarını" belirten Mirziyoyev, "Filistin halkıyla dayanışmamızı güçlü bir şekilde ifade ediyor ve onların, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin daha önce kabul ettiği kararlara uygun olarak bağımsız devletlerini kurma haklarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddetin artması durumunda uluslararası durumun da büyük ölçüde istikrarsızlaşacağını ve silahlı çatışmalara yeni güçlerin de dahil olacağını söyleyen Mirziyoyev, tüm bunların sadece Orta Doğu bölgesiyle sınırlı kalmayıp, diğer ülkelere de yayılacağı ve öngörülemeyen trajedilere yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Bu nedenle her iki tarafı da derhal uzlaşmaya, düşmanlıkları durdurmaya ve çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz." dedi.