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Özbekistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

Dünya Haberleri

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Xi'an'a varış yaptı.

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentine varışı, 18 Mayıs 2023.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Perşembe ve Cuma gününü kapsayacak Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Perşembe günü erken saatlerde Xi'an'a ulaştı. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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