Özbekistan'da erken genel seçimler yaklaşıyor

MİRZOYOYEV, 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNDEN FERAGAT EDEREK ERKEN SEÇİM İLAN ETTİ

Seçim süreci hakkında bilgi veren Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in görev süresinden fedakarlık ederek erken seçim ilan ettiğini ve halkın istediği lideri seçmesi için bir fırsat yarattığını vurgulayarak şunları kaydetti; "Olmak üzere bu yıl 30 Nisan'da, Anayasa değişikliği için bir referandum yapıldı. Vatandaşlarımızın yüzde 90.2'i katılım sağlayıp oy kullandı ve 1 Mayıs itibariyle yeni Anayasa yürürlüğe girdi. Anayasamızın yüzde 65'i, Özbekistan'da devlet ve toplum yaşamının, halkın çıkarlarının ve refahın iyileştirilmesi yönünde bir dönüm noktası oldu. Bu bağlamda devlet başkanımız Sayın Mirziyoyev yeni anayasada belirtilen tüm sorumlulukları yerine getirmek için halkımızın belirleyeceği yeni Cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğine vurgulayarak kalan görev süresi olan 3 yıldan vazgeçmiş ve kendi inisiyatifiyle 9 Temmuz'da erken cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması kararını almıştır."

'CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ARASINDA BİR HANIMEFENDİ VAR'

'OY KULLANMAK NE KADAR ONURLU BİR DAVRANIŞSA OYU KORUMAK DA O KADAR ONURLU BİR DAVRANIŞTUR'

Özbekistan Merkezi Seçim Kurumu'nun bilgilerine göre Özbekistan'da 10 bin 784 sandık kurulacağını belirten Agzamhodcaev, 56 sandığın ise 39 ülkede kurulacağını kaydederek " Türkiye'de iki yerde sandık kurulacak, Ankara Büyükelçiliği'nde ve İstanbul Başkonsolosluğu olmak üzere oy kullanılacakö dedi. Türkiye'deki Özbekistan vatandaşlarının 28 Haziran'dan itibaren 5 Temmuz'a kadar oy kullanmaya başlayacağını ifade eden Başkonsolos, son referandumda Özbekistan'da 19 milyon 722 bin 809 seçmenin oy kullandığını ve bu rakamın değiştiğini 18 yaşını dolduranlar ve maalesef hayatını kaybedenlerle birlikte ufak farklılık göstereceğini vurguladı. Seçim sürecinin hemen hemen Türkiye ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Agzamhodcaev, seçim zamanı yurtdışından gözlemcilerin geleceğini vurgulayarak, oy kullanmanın onurlu bir davranış olduğunu ancak kullanılan oyların korunmasının, sahip çıkılmasının da bir o kadar onurlu olduğunu belirtti.